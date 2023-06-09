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Федоренко Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1957

Отец: Федоренко Владимир Митрофанович

Мать: Федоренко Галина Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоренко Светлана

Рождение ребёнка
02.04.1988

Сын: Федоренко Константин Владимирович

Мать ребёнка: Федоренко Светлана

Рождение ребёнка
10.10.1989

Дочь: Федоренко Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Федоренко Светлана

Рождение ребёнка
03.06.1993

Дочь: Федоренко Алина Владимировна

Мать ребёнка: Федоренко Светлана

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