Федоренко Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федоренко Светлана
Рождение ребёнка
02.04.1988
Сын: Федоренко Константин Владимирович
Мать ребёнка: Федоренко Светлана
Рождение ребёнка
10.10.1989
Дочь: Федоренко Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Федоренко Светлана
Рождение ребёнка
03.06.1993
Дочь: Федоренко Алина Владимировна
Мать ребёнка: Федоренко Светлана