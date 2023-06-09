Федоренко Алина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Алина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1993

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1993

Отец: Федоренко Владимир Владимирович

Мать: Федоренко Светлана