Федоренко Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1988
Сын: Федоренко Константин Владимирович
Отец ребёнка: Федоренко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
10.10.1989
Дочь: Федоренко Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Федоренко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
03.06.1993
Дочь: Федоренко Алина Владимировна
Отец ребёнка: Федоренко Владимир Владимирович