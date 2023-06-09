Федоренко Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
02.04.1988

Сын: Федоренко Константин Владимирович

Отец ребёнка: Федоренко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
10.10.1989

Дочь: Федоренко Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Федоренко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
03.06.1993

Дочь: Федоренко Алина Владимировна

Отец ребёнка: Федоренко Владимир Владимирович

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