Рябенко Максим Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябенко Максим Климентьевич

Рябенко Максим Климентьевич

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

28.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1883

Отец: Рябенко Климентий Иванович

Мать: Рябенко Марфа Васильевна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
25.10.1906

Жена: Рябенко (Приходько) Иулитта Лукинична

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1907

Сын: Рябенко Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Рябенко (Приходько) Иулитта Лукинична

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1912

Сын: Рябенко Андрей Максимович

Мать ребёнка: Рябенко (Приходько) Иулитта Лукинична

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1914

Сын: Рябенко Пантелеймон Максимович

Мать ребёнка: Рябенко (Приходько) Иулитта Лукинична

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
08.07.1915

Жена: Рябенко (Зубко) Евдокия Каллиниковна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1916

Дочь: Рябенко Александра Максимовна

Мать ребёнка: Рябенко (Зубко) Евдокия Каллиниковна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.