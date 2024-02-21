Рябенко Максим Климентьевич
Место рождения
Дата рождения28.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1883
Бракосочетание
25.10.1906
Рождение ребёнка
21.10.1907
Сын: Рябенко Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Рябенко (Приходько) Иулитта Лукинична
Рождение ребёнка
19.08.1912
Сын: Рябенко Андрей Максимович
Мать ребёнка: Рябенко (Приходько) Иулитта Лукинична
Рождение ребёнка
27.07.1914
Сын: Рябенко Пантелеймон Максимович
Мать ребёнка: Рябенко (Приходько) Иулитта Лукинична
Бракосочетание
08.07.1915
Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1916
Дочь: Рябенко Александра Максимовна
Мать ребёнка: Рябенко (Зубко) Евдокия Каллиниковна
Смерть
Неизвестно