Рябенко Климентий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРябенко Климентий Иванович

Рябенко Климентий Иванович

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1879

Дочь: Волк (Рябенко) Татьяна Климентьевна

Мать ребёнка: Рябенко Марфа Васильевна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.04.1883

Сын: Рябенко Максим Климентьевич

Мать ребёнка: Рябенко Марфа Васильевна

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.