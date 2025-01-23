Рябенко Климентий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1879
Дочь: Волк (Рябенко) Татьяна Климентьевна
Мать ребёнка: Рябенко Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
28.04.1883
Сын: Рябенко Максим Климентьевич
Мать ребёнка: Рябенко Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно