Давыдова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1922

Сын: Давыдов Александр Павлович

Отец ребёнка: Давыдов Павел Андрианович

гор. Молотов
Рождение ребёнка
15.01.1928

Сын: Давыдов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Давыдов Павел Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова - Голубева Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Давыдов Павел Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Нина Павловна

Отец ребёнка: Давыдов Павел Андрианович

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