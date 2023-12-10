Давыдова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1922
Сын: Давыдов Александр Павлович
Отец ребёнка: Давыдов Павел Андрианович
гор. Молотов
Рождение ребёнка
15.01.1928
Сын: Давыдов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Давыдов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова - Голубева Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Давыдов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Нина Павловна
Отец ребёнка: Давыдов Павел Андрианович