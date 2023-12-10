Давыдов Павел Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1922
Сын: Давыдов Александр Павлович
Мать ребёнка: Давыдова Любовь
гор. Молотов
Рождение ребёнка
15.01.1928
Сын: Давыдов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Давыдова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Давыдова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Нина Павловна
Мать ребёнка: Давыдова Любовь
Смерть
Неизвестно