Давыдов Павел Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Павел Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1922

Сын: Давыдов Александр Павлович

Мать ребёнка: Давыдова Любовь

гор. Молотов
Рождение ребёнка
15.01.1928

Сын: Давыдов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Давыдова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Виктор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Давыдова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Нина Павловна

Мать ребёнка: Давыдова Любовь

Смерть
Неизвестно
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