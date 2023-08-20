Офицерова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офицерова Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1938

Дочь: Сыроегина Тамара Викторовна

Отец ребёнка: Сыроегин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
24.11.1939

Дочь: Сыроегина Галина Викторовна

Отец ребёнка: Сыроегин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
03.05.1942

Сын: Сыроегин Валерий Викторович

Отец ребёнка: Сыроегин Виктор Павлович

Смерть
Неизвестно
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