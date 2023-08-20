Офицерова Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1938
Дочь: Сыроегина Тамара Викторовна
Отец ребёнка: Сыроегин Виктор Павлович
Рождение ребёнка
24.11.1939
Дочь: Сыроегина Галина Викторовна
Отец ребёнка: Сыроегин Виктор Павлович
Рождение ребёнка
03.05.1942
Сын: Сыроегин Валерий Викторович
Отец ребёнка: Сыроегин Виктор Павлович
Смерть
Неизвестно