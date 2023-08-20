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Сыроегина Тамара Викторовна
Сыроегина Тамара Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.02.1938
Пол
Женский
Отец
Сыроегин Виктор Павлович
Мать
Офицерова Нина Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1938
Отец:
Сыроегин Виктор Павлович
Мать:
Офицерова Нина Михайловна
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