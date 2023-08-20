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Сыроегина Тамара Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1938

Отец: Сыроегин Виктор Павлович

Мать: Офицерова Нина Михайловна