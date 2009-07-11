Афонасьева Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1920
Дата смерти11.07.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920
Отец: Бондарев Андрей
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Афонасьева Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Афонасьев Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
Около 10.01.1942
Сын: Афонасьев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Афонасьев Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
02.02.1945
Сын: Афонасьев Валерий Андреевич
Отец ребёнка: Афонасьев Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
05.11.1948
Дочь: Соболевская Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Афонасьев Андрей Никифорович
Смерть
11.07.2009