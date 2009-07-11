Афонасьева Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасьева Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1920

Дата смерти

11.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1920

Отец: Бондарев Андрей

Мать: Бондарева Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Афонасьева Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Афонасьев Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
Около 10.01.1942

Сын: Афонасьев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Афонасьев Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
02.02.1945

Сын: Афонасьев Валерий Андреевич

Отец ребёнка: Афонасьев Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
05.11.1948

Дочь: Соболевская Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Афонасьев Андрей Никифорович

Смерть
11.07.2009

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