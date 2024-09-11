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Калабихина Анастасия Николаевна

Место рождения

Рыжиково, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыжиково, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калабихин Григорий Кириллович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Калабихина Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Калабихина Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Калабихина Матрона Григорьевна2

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Калабихин Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Калабихина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Калабихин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Калабихин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Калабихин Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Калабихин Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Калабихин Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1812

Сын: Калабихин Касьян Григорьевич

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1813

Сын: Калабихин Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Калабихин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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