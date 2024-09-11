Калабихина Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Калабихина Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Дочь: Калабихина Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Дочь: Калабихина Матрона Григорьевна2
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Сын: Калабихин Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Дочь: Калабихина Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Сын: Калабихин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Сын: Калабихин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Сын: Калабихин Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Сын: Калабихин Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Сын: Калабихин Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Сын: Калабихин Касьян Григорьевич
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Сын: Калабихин Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович
Сын: Калабихин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Калабихин Григорий Кириллович