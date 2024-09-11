Калабихин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалабихин Василий Григорьевич

Калабихин Василий Григорьевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Калабихин Григорий Кириллович

Мать: Калабихина Анастасия Николаевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калабихина Пелагея Якимовна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Калабихина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Калабихин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Калабихин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Калабихина Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Калабихина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Калабихин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.