Калабихин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Калабихина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Калабихин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Калабихин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Калабихина Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Калабихина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Калабихин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Калабихина Пелагея Якимовна