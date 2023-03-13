Гаврилова Матрена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Матрена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гавриловъ Егоръ

Отец ребёнка: Гавриловъ Акимъ

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Веденеева Агафья

Отец ребёнка: Гавриловъ Акимъ

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гавриловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Акимъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гавриловъ Иванъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Акимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриловъ Акимъ

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