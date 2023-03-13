Гаврилова Матрена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гавриловъ Егоръ
Отец ребёнка: Гавриловъ Акимъ
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Веденеева Агафья
Отец ребёнка: Гавриловъ Акимъ
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гавриловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Акимъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гавриловъ Иванъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Акимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриловъ Акимъ