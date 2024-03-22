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Гавриловъ Акимъ

Место рождения

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Гавриловъ Данила

Мать: не указана

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Гавриловъ Егоръ

Мать ребёнка: Гаврилова Матрена Степанова

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Веденеева Агафья

Мать ребёнка: Гаврилова Матрена Степанова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гавриловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Гаврилова Матрена Степанова

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гавриловъ Иванъ

Мать ребёнка: Гаврилова Матрена Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Матрена Степанова

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