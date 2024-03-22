Гавриловъ Акимъ
Место рождения
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Гавриловъ Данила
Рождение ребёнка
1904
Сын: Гавриловъ Егоръ
Мать ребёнка: Гаврилова Матрена Степанова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Веденеева Агафья
Мать ребёнка: Гаврилова Матрена Степанова
Рождение ребёнка
1912
Сын: Гавриловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Гаврилова Матрена Степанова
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гавриловъ Иванъ
Мать ребёнка: Гаврилова Матрена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно