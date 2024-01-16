Малыгина Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Нонна Константиновна
Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1900
Сын: Малыгин Рафаил Константинович
Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Агния Константиновна
Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Манефа Константиновна
Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно