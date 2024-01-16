Малыгина Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина Любовь Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Нонна Константиновна

Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1900

Сын: Малыгин Рафаил Константинович

Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Агния Константиновна

Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Манефа Константиновна

Отец ребёнка: Малыгин Константин Петрович

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Константин Петрович

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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