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Малыгин Константин Петрович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Малыгин Пётр Степанович

Мать: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Нонна Константиновна

Мать ребёнка: Малыгина Любовь Дмитриевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Малыгина Любовь Дмитриевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1900

Сын: Малыгин Рафаил Константинович

Мать ребёнка: Малыгина Любовь Дмитриевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Малыгина Любовь Дмитриевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Агния Константиновна

Мать ребёнка: Малыгина Любовь Дмитриевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Малыгина Любовь Дмитриевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Манефа Константиновна

Мать ребёнка: Малыгина Любовь Дмитриевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Любовь Дмитриевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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