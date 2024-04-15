Василега \\ Дегтярева (Демяненко) Екатерина Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.08.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Корнилиевич Антошенко
Бракосочетание
11.01.1876 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
05.02.1877 ст.
Парфен Сергеевич Назаренко
Восприемник
28.08.1883 ст.
Иван Антонович Пархоменко
Восприемник
07.01.1884 ст.
Иван Филиппович Демененко
Восприемник
31.05.1886 ст.
Акилина Антоновна (Пархоменко) Кукса
Бракосочетание
15.04.1887 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно