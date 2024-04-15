Василега \\ Дегтярева (Демяненко) Екатерина Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василега \\ Дегтярева (Демяненко) Екатерина Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.
1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.08.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Корнилиевич Антошенко
Бракосочетание
11.01.1876 ст.

Муж: Василега Григорий Алексеевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
05.02.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Парфен Сергеевич Назаренко
Восприемник
28.08.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Антонович Пархоменко
Восприемник
07.01.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Филиппович Демененко
Восприемник
31.05.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Акилина Антоновна (Пархоменко) Кукса
Бракосочетание
15.04.1887 ст.

Муж: Дегтярев Кирилл Николаевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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