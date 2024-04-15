Василега Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василега Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

13.12.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
14.06.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Марина Романовна Слюсаренко
Бракосочетание
11.01.1876 ст.

Жена: Василега \\ Дегтярева Екатерина Прокофьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
26.02.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Ивановна Горбатенко
Восприемник
31.01.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Петрович Григоренко
Восприемник
04.08.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Филиппович Романко
Восприемник
02.10.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Савва Карпович Слюсаренко
Восприемник
13.08.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Тихон Петрович Белан
Восприемник
11.05.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Карпович Слюсаренко
Восприемник
01.09.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Елизавета Карповна Бурденко
Восприемник
16.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Тихон Филиппович Романко
Восприемник
19.09.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Ивановна Белокур
Восприемник
08.05.? ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Моисеевна Бурденко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
13.12.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
15.12.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98P-K?i=456&cc=3511744&cat=1008700
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