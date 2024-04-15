Василега Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти13.12.1886 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
14.06.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Марина Романовна Слюсаренко
Бракосочетание
11.01.1876 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
26.02.1877 ст.
Евдокия Ивановна Горбатенко
Восприемник
31.01.1879 ст.
Григорий Петрович Григоренко
Восприемник
04.08.1880 ст.
Василий Филиппович Романко
Восприемник
02.10.1881 ст.
Савва Карпович Слюсаренко
Восприемник
13.08.1883 ст.
Тихон Петрович Белан
Восприемник
11.05.1884 ст.
Дмитрий Карпович Слюсаренко
Восприемник
01.09.1884 ст.
Елизавета Карповна Бурденко
Восприемник
16.06.1885 ст.
Тихон Филиппович Романко
Восприемник
19.09.1885 ст.
Фекла Ивановна Белокур
Восприемник
08.05.? ст.
Елена Моисеевна Бурденко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1886 ст.
Причина смерти: от брюшного тифа
Похороны
15.12.1886 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98P-K?i=456&cc=3511744&cat=1008700