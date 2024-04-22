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Будаев Николай Васильевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Будаев Василий Яковлевич

Мать: Будаева Марина Павловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1887 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Антон Антонов Мерзликин и Ефросинья Петрова Быковская
Смерть
Неизвестно
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