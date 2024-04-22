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Будаев Василий Яковлевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Будаев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Будаева Марина Павловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1887 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будаева Марина Павловна

Смерть
Неизвестно
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