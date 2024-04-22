Будаев Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Будаев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Будаева Марина Павловна
Рождение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1887 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будаева Марина Павловна
Смерть
Неизвестно