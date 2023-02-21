Фидровский Яков Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Фидровский Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Фидровский Степан
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Фидровский Петр
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фидровский Павел
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Фидровский Данила
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Фидровский Фёдор
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Фидровский Григорий
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Фидровский Александр
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Фидровский Алексей
Мать ребёнка: Фидровская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фидровская Анна
Смерть
Неизвестно