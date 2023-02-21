Фидровский Яков Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровский Яков Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Фидровский Герасим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Фидровский Степан

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Фидровский Петр

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Фидровский Павел

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Фидровский Данила

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Фидровский Фёдор

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Фидровский Григорий

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Фидровский Александр

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Фидровский Алексей

Мать ребёнка: Фидровская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фидровская Анна

Смерть
Неизвестно
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