Клементьев Захар Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1901
Дочь: Клементьева Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно