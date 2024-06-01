Тутикова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1922
Дата смерти06.06.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутикова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Тутиков Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутиков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Тутиков Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Тутикова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Тутиков Николай Ильич
Смерть
06.06.1991