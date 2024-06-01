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Тутикова Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1922

Дата смерти

06.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутикова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Тутиков Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутиков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Тутиков Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутиков Николай Ильич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Тутикова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Тутиков Николай Ильич

Смерть
06.06.1991

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