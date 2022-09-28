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Кудряшев Евдоким Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

18.04.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Артемий Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Анна Егорова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кудряшев Степан Евдокимович

Мать ребёнка: Анна Егорова

Смерть
18.04.1871
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Натурально

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