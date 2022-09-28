Кудряшев Евдоким Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти18.04.1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Артемий Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Евдокимовна
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кудряшев Степан Евдокимович
Мать ребёнка: Анна Егорова
Смерть
18.04.1871
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Натурально