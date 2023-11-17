Гафура Амановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафура Амановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карасаев Аман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1969

Дочь: Гущина Мария Александровна

Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Александр Александрович

Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Иван Александрович

Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Борис Александрович

Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Марина Александровна

Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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