Гафура Амановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карасаев Аман
Рождение ребёнка
17.01.1969
Дочь: Гущина Мария Александровна
Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Александр Александрович
Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Борис Александрович
Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина Марина Александровна
Отец ребёнка: Гущин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно