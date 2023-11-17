Гущин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1969

Дочь: Гущина Мария Александровна

Мать ребёнка: Гафура Амановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Гафура Амановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Александр Александрович

Мать ребёнка: Гафура Амановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Иван Александрович

Мать ребёнка: Гафура Амановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Борис Александрович

Мать ребёнка: Гафура Амановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Марина Александровна

Мать ребёнка: Гафура Амановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафура Амановна

Смерть
Неизвестно
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