Гущин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1969
Дочь: Гущина Мария Александровна
Мать ребёнка: Гафура Амановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Гафура Амановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Александр Александрович
Мать ребёнка: Гафура Амановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гафура Амановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Борис Александрович
Мать ребёнка: Гафура Амановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина Марина Александровна
Мать ребёнка: Гафура Амановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гафура Амановна
Смерть
Неизвестно