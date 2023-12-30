Гультяев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1874 ст.
Бракосочетание
10.10.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1909 ст.
Сын: Гультяев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гультяева (Минчёнок) Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.
Сын: Гультяев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Гультяева (Минчёнок) Анастасия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно