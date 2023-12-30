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Гультяев Василий Васильевич

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.01.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1874 ст.

Отец: Гультяев Василий Васильевич

Мать: Гультяева Агриппина Васильевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.10.1899 ст.

Жена: Гультяева (Минчёнок) Анастасия Тимофеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1909 ст.

Сын: Гультяев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гультяева (Минчёнок) Анастасия Тимофеевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1912 ст.

Сын: Гультяев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Гультяева (Минчёнок) Анастасия Тимофеевна

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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