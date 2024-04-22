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Гультяева Агриппина Васильевна

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

02.06.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1874 ст.

Сын: Гультяев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Гультяев Василий Васильевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1876 ст.

Дочь: Гультяева Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Гультяев Василий Васильевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.03.1877 ст.

Дочь: Фешкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Гультяев Василий Васильевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.

Дочь: Киселёва Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Гультяев Василий Васильевич

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Василий Васильевич

Смерть
02.06.1899 ст.
Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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