Гультяева Агриппина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти02.06.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Рождение ребёнка
02.01.1874 ст.
Сын: Гультяев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гультяев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1876 ст.
Дочь: Гультяева Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Гультяев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1877 ст.
Дочь: Фешкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Гультяев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1881 ст.
Дочь: Киселёва Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Гультяев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1899 ст.