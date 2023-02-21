Блинова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова ?

Блинова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Анна Аверкиевна

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Блинов Гаврила Аверкиевич

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Блинов Иван Аверкиевич

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Блинов Александр Аверкиевич

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Фекла Аверкиевна

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Ксенья Аверкиевна

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Блинов Иван Аверкиевич

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.

Сын: Блинов Гаврила Аверкиевич

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Аверкий Фадеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close