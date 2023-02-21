Блинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Анна Аверкиевна
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Блинов Гаврила Аверкиевич
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Рождение ребёнка
1846 ст.
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Блинов Александр Аверкиевич
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Фекла Аверкиевна
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Ксенья Аверкиевна
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Рождение ребёнка
1856 ст.
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.
Сын: Блинов Гаврила Аверкиевич
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно