Михалкинский Терентий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалкинский Терентий Матвеевич

Михалкинский Терентий Матвеевич

Место рождения

Трофимово, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Михалкинский Матвей

Мать: не указана

Трофимово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михалкинская Мария Алексеевна

Бракосочетание
24.10.1893

Жена: Михалкинская Наталья Гавриловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1894

Дочь: (Михалкинская) Наталья Терентьевна

Мать ребёнка: Михалкинская Наталья Гавриловна

Трофимово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.