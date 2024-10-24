Михалкинский Терентий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Михалкинский Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1893
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1894
Дочь: (Михалкинская) Наталья Терентьевна
Мать ребёнка: Михалкинская Наталья Гавриловна
Смерть
Неизвестно