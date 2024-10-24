Михалкинский Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалкинский Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалкинский Петр Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Трофимово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалкинский Константин Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Михалкинский Терентий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Трофимово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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