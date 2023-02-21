Behling (Walter) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Behling (Walter) Katharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1826

Дочь: Krohn Marie

Отец ребёнка: Белинг Heinrich (Andrej Andr.)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1833

Сын: Белинг Евстафий Гейнрихович

Отец ребёнка: Белинг Heinrich (Andrej Andr.)

Смерть
Неизвестно
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