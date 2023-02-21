Behling (Walter) Katharina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1826
Дочь: Krohn Marie
Отец ребёнка: Белинг Heinrich (Andrej Andr.)
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1833
Сын: Белинг Евстафий Гейнрихович
Отец ребёнка: Белинг Heinrich (Andrej Andr.)
Смерть
Неизвестно