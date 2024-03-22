Krohn (Behling) Marie
Место рождения
Дата рождения23.10.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1826
Отец: Белинг Heinrich (Andrej Andr.)
Мать: Behling Katharina
Бракосочетание
25.04.1855
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Ehepartner: Marie Krohn (geb. Behling)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Mina
Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander
Рождение ребёнка
1863
Сын: Krohn Johann
Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander
Рождение ребёнка
?.08.1867
Сын: Krohn Carl
Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander
Место жительства
03.12.1867
Nakenstorf, D.a. Neukloster, Mecklenburg-Schwerin
Смерть
Неизвестно
Dresden, Sachsen, Deutschland