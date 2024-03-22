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Krohn (Behling) Marie

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.10.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

Муж

1798 г.р.

Дети

1855 г.р.
1863 г.р.
1867 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1826

Отец: Белинг Heinrich (Andrej Andr.)

Мать: Behling Katharina

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
25.04.1855

Муж: Krohn Friedrich Alexander

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Ehepartner: Marie Krohn (geb. Behling)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Mina

Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander

Рождение ребёнка
1863

Сын: Krohn Johann

Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander

Рождение ребёнка
?.08.1867

Сын: Krohn Carl

Отец ребёнка: Krohn Friedrich Alexander

Место жительства
03.12.1867
Nakenstorf, D.a. Neukloster, Mecklenburg-Schwerin
Смерть
Неизвестно
Dresden, Sachsen, Deutschland
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