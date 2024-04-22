Галкина? (Сухова) Клавдия Федоровна
Место рождения
Дата рождения03.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908
Отец: Сухов Федор Николаевич
Мать: Сухова Марина Евгеньевна
Рождение ребёнка
22.01.1928
Дочь: Нина Антоновна
Отец ребёнка: Галкин Антон Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1930
Сын: Галкин Валентин Антонович
Отец ребёнка: Галкин Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дидурик Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Антоновна
Отец ребёнка: Галкин Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно