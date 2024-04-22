Галкина? (Сухова) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина? (Сухова) Клавдия Федоровна

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

03.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908

Отец: Сухов Федор Николаевич

Мать: Сухова Марина Евгеньевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.01.1928

Дочь: Нина Антоновна

Отец ребёнка: Галкин Антон Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1930

Сын: Галкин Валентин Антонович

Отец ребёнка: Галкин Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дидурик Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Антоновна

Отец ребёнка: Галкин Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Антон Иванович

Смерть
Неизвестно
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