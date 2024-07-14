Лушина Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1885
Дочь: (Лушина) Мария
Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
27.07.1887
Сын: Лушин Александр
Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
07.02.1890
Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
08.08.1895
Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
14.10.1897
Дочь: Лушина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
02.09.1900
Дочь: Максимова (Лушина) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
03.03.1903
Дочь: Галицкая (Лушина) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Жаринова (Лушина) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович
Смерть
1947