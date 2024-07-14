Лушина Евдокия Яковлевна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лушина Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лушин Николай Филиппович

Рождение ребёнка
08.01.1885

Дочь: (Лушина) Мария

Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович

Рождение ребёнка
27.07.1887

Сын: Лушин Александр

Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович

Рождение ребёнка
07.02.1890

Сын: Лушин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович

Рождение ребёнка
08.08.1895

Сын: Лушин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович

Рождение ребёнка
14.10.1897

Дочь: Лушина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович

Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: Максимова (Лушина) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович

Рождение ребёнка
03.03.1903

Дочь: Галицкая (Лушина) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Жаринова (Лушина) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Лушин Николай Филиппович

Смерть
1947

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