Максимова (Лушина) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1900
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1900
Отец: Лушин Николай Филиппович
Мать: Лушина Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1925
Дочь: Родина (Максимова) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Алексей Эрастович
Рождение ребёнка
13.05.1932
Дочь: Фомина (Максимова) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Максимов Алексей Эрастович
Смерть
1937