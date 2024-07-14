Максимова (Лушина) Вера Николаевна 02.09.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова (Лушина) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1900

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1900

Отец: Лушин Николай Филиппович

Мать: Лушина Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Алексей Эрастович

Рождение ребёнка
19.07.1925

Дочь: Родина (Максимова) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Эрастович

Рождение ребёнка
13.05.1932

Дочь: Фомина (Максимова) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Максимов Алексей Эрастович

Смерть
1937

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