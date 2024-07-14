Максимов Алексей Эрастович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Алексей Эрастович

Максимов Алексей Эрастович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Лушина) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1925

Дочь: Родина (Максимова) Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова (Лушина) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
13.05.1932

Дочь: Фомина (Максимова) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Максимова (Лушина) Вера Николаевна

Смерть
1961

Мы используем куки для улучшения работы сайта.