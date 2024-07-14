Максимов Алексей Эрастович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1925
Дочь: Родина (Максимова) Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова (Лушина) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
13.05.1932
Дочь: Фомина (Максимова) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Максимова (Лушина) Вера Николаевна
Смерть
1961