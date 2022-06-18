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Короткий Владимир Ильич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.10.1954

Дата смерти

18.06.2022

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954

Отец: Короткий Илья Петрович

Мать: Короткая (Воронина) Александра Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Смерть
18.06.2022

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