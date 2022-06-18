Короткий Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения17.10.1954
Дата смерти18.06.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
18.06.2022