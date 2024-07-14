Галялетдинов Айрат Тагирович 01.05.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галялетдинов Айрат Тагирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галялетдинова (Ахметова) Альфия Жаудатовна

Рождение ребёнка
25.09.1998

Дочь: Галялетдинова Камила Айратовна

Мать ребёнка: Галялетдинова (Ахметова) Альфия Жаудатовна

Рождение ребёнка
06.09.2011

Сын: Галялетдинов Айдар Айратович

Мать ребёнка: Галялетдинова (Ахметова) Альфия Жаудатовна

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