Галялетдинов Айрат Тагирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1998
Дочь: Галялетдинова Камила Айратовна
Мать ребёнка: Галялетдинова (Ахметова) Альфия Жаудатовна
Рождение ребёнка
06.09.2011
Сын: Галялетдинов Айдар Айратович
Мать ребёнка: Галялетдинова (Ахметова) Альфия Жаудатовна