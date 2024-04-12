Вдовин Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения25.12.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1975
Отец: Вдовин Виктор
Мать: Вдовина Лариса
Рождение ребёнка
29.01.2004
Дочь: Вдовина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Баранова Ольга Борисовна
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Ольга Борисовна
Развод
Неизвестно
Жена: Баранова Ольга Борисовна