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Вдовин Алексей Викторович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

25.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1975

Отец: Вдовин Виктор

Мать: Вдовина Лариса

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
29.01.2004

Дочь: Вдовина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Баранова Ольга Борисовна

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Ольга Борисовна

Развод
Неизвестно

Жена: Баранова Ольга Борисовна

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