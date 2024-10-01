Федотов-Савельев (Андреев) Симеон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов-Савельев (Андреев) Симеон Петрович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.01.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1807 г.р.

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1834 ст.

Отец: Савельев (Феодотов) Петр Андреевич

Мать: Никифорова (Михайлова) Прасковья Гавриловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1853

Жена: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1856 ст.

Дочь: Андреева- Феодотова-Савельева (Петрова) Алена Симеоновна

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1859 ст.

Сын: Андреев- Федотов-Савельев (Петров) Михаил Симеонович

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1861 ст.

Сын: Андреев-Федотов-Савельев (Петров) Николай Симеонович

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1864 ст.

Дочь: Андреева-Феодотова-Савельева (Петрова) Харитина Симеоновна

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1867 ст.

Сын: Андреев-Феодотов-Савельев (Петров) Василий Симеонович

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1870 ст.

Сын: Андреев-Феодотов-Савельев-Злобнов (Петров) Георгий Симеонович

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1873 ст.

Дочь: Андреева-Феодотова-Савельева (Петрова) Евдокия Симеоновна

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.02.1873 ст.

Сын: Андреев-Феодотов-Савельев (Петров) Феодор Симеонович

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1874 ст.

Сын: Андреев-Феодотов-Савельев (Петров) Андрей Симеонович

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1874 ст.

Дочь: Андреева-Феодотова-Савельева (Петрова) Васса Симеоновна

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1876 ст.

Дочь: Андреева-Феодотова-Савельева (Петрова) Агапия Симеоновна

Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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