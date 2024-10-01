Федотов-Савельев (Андреев) Симеон Петрович
Место рождения
Дата рождения28.01.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Андреева- Феодотова-Савельева (Петрова) Алена Симеоновна
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна
Сын: Андреев- Федотов-Савельев (Петров) Михаил Симеонович
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна
Сын: Андреев-Федотов-Савельев (Петров) Николай Симеонович
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна
Дочь: Андреева-Феодотова-Савельева (Петрова) Харитина Симеоновна
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна
Сын: Андреев-Феодотов-Савельев (Петров) Василий Симеонович
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна
Сын: Андреев-Феодотов-Савельев-Злобнов (Петров) Георгий Симеонович
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна
Дочь: Андреева-Феодотова-Савельева (Петрова) Евдокия Симеоновна
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна
Сын: Андреев-Феодотов-Савельев (Петров) Феодор Симеонович
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна
Сын: Андреев-Феодотов-Савельев (Петров) Андрей Симеонович
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна
Дочь: Андреева-Феодотова-Савельева (Петрова) Васса Симеоновна
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна
Дочь: Андреева-Феодотова-Савельева (Петрова) Агапия Симеоновна
Мать ребёнка: Фаддеева-Григорьева (Павлова) Мария Симеоновна