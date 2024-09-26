Феодотова-Савельева (Андреева) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения02.02.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Иванов-Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Ефремов) Стефан Иванович
Отец ребёнка: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович
Сын: Иванов-Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Ефремов) Матвей Иванович
Отец ребёнка: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович
Сын: Иванов-Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Ефремов) Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович
Дочь: Иванова-Михайлова-Осипова-Романова-Масленцева (Ефремова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович
Сын: Иванов-Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Ефремов) Василий Иванович
Отец ребёнка: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович