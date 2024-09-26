Феодотова-Савельева (Андреева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодотова-Савельева (Андреева) Евдокия Петровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.02.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1820 г.р.

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1845 ст.

Отец: Савельев (Феодотов) Петр Андреевич

Мать: Софонова Иулиания Тимофеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1867 ст.

Муж: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1868 ст.

Сын: Иванов-Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Ефремов) Стефан Иванович

Отец ребёнка: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1869 ст.

Сын: Иванов-Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Ефремов) Матвей Иванович

Отец ребёнка: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1871 ст.

Сын: Иванов-Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Ефремов) Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1873 ст.

Дочь: Иванова-Михайлова-Осипова-Романова-Масленцева (Ефремова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1875 ст.

Сын: Иванов-Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Ефремов) Василий Иванович

Отец ребёнка: Михайлов-Осипов-Романов-Масленцев (Иванов) Иоанн (Иван) Ефремович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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