Михеев Алексей Андреевич
Место рожденияпочинок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя
Дата рождения1729
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Михеев Андрей Минеев
Мать: Михеева Марфа Мартиновна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1755
Рождение ребёнка
1757
Сын: Михеев Евфимий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана