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Михеев Алексей Андреевич

Место рождения

починок Верхний Онучин, Тренки Актыбаева сотня, Ноли Кукмор волость и Кузнецы тож, Алатская дорога, Казанская провинция, Казанская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1729

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Михеев Андрей Минеев

Мать: Михеева Марфа Мартиновна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Михеев Феодот Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1755
Рождение ребёнка
1757

Сын: Михеев Евфимий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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