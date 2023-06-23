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Ерёменко Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1941

Отец: Ерёменко Фёдор

Мать: Ерёменко Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.10.1967

Сын: Ерёменко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Ерёменко (Бударева) Лилия Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1972

Дочь: Черемисина (Ерёменко) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ерёменко (Бударева) Лилия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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