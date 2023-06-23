Ерёменко Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1941
Отец: Ерёменко Фёдор
Рождение ребёнка
15.10.1967
Сын: Ерёменко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Ерёменко (Бударева) Лилия Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1972
Дочь: Черемисина (Ерёменко) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ерёменко (Бударева) Лилия Ивановна
Смерть
Неизвестно