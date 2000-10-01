Ерёменко Прасковья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1913
Дата смерти01.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Герасименко Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.01.1941
Сын: Ерёменко Николай Федорович
Отец ребёнка: Ерёменко Фёдор
Рождение ребёнка
1947
Сын: Шубников Леонид
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.10.2000