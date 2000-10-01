Ерёменко Прасковья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёменко Прасковья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1913

Дата смерти

01.10.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Герасименко Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.01.1941

Сын: Ерёменко Николай Федорович

Отец ребёнка: Ерёменко Фёдор

Рождение ребёнка
1947

Сын: Шубников Леонид

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.10.2000