Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Чермошенцева Марья Потаповна
Отец ребёнка: Чермошенцев Потап Федорович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Чермошенцев Исай Потапович
Отец ребёнка: Чермошенцев Потап Федорович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Чермошенцев Александр Потапович
Отец ребёнка: Чермошенцев Потап Федорович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чермошенцев Климонт Потапович
Отец ребёнка: Чермошенцев Потап Федорович