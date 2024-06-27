Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧермошенцева (Козлова) Анна Астаховна

Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чермошенцев Потап Федорович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Чермошенцева Марья Потаповна

Отец ребёнка: Чермошенцев Потап Федорович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Чермошенцев Исай Потапович

Отец ребёнка: Чермошенцев Потап Федорович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Чермошенцев Александр Потапович

Отец ребёнка: Чермошенцев Потап Федорович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Чермошенцев Климонт Потапович

Отец ребёнка: Чермошенцев Потап Федорович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.