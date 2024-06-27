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Чермошенцев Потап Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Чермошенцев Федор Савельевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Чермошенцева Марья Потаповна

Мать ребёнка: Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Чермошенцев Исай Потапович

Мать ребёнка: Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Чермошенцев Александр Потапович

Мать ребёнка: Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Чермошенцев Климонт Потапович

Мать ребёнка: Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна

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