Чермошенцев Потап Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Чермошенцев Федор Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Чермошенцева Марья Потаповна
Мать ребёнка: Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Чермошенцев Исай Потапович
Мать ребёнка: Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Чермошенцев Александр Потапович
Мать ребёнка: Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Чермошенцев Климонт Потапович
Мать ребёнка: Чермошенцева (Козлова) Анна Астаховна