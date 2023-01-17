Романова (Богатырева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1899
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Иоанн Степанов
Рождение ребёнка
16.06.1909
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Иоанн Степанов
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Иоанн Степанов
Рождение ребёнка
15.05.1915
Сын: Богатырев (романов) Федор Иванович
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Иоанн Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев (романов) Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Богатырев (романов) Иоанн Степанов
Смерть
Неизвестно