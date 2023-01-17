Романова (Богатырева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Богатырева) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1899

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Иоанн Степанов

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1909

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Иоанн Степанов

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Иоанн Степанов

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1915

Сын: Богатырев (романов) Федор Иванович

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Иоанн Степанов

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев (романов) Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Богатырев (романов) Иоанн Степанов

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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