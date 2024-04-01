Лузина (Лузина) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (Лузина) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1931

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Мартынова (Лузина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Лузин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Томилова (Лузина) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Лузин Николай Андреевич

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