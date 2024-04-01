Лузина (Лузина) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Мартынова (Лузина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Лузин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Томилова (Лузина) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Лузин Николай Андреевич