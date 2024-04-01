Томилова (Лузина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Лузина) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Лузин Николай Андреевич

Мать: Лузина (Лузина) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова (Томилова) Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Томилов Юрий

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986

Дочь: Игнатович (Томилова) Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Томилов Юрий

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