Томилова (Лузина) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Лузин Николай Андреевич
Мать: Лузина (Лузина) Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова (Томилова) Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Томилов Юрий
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Игнатович (Томилова) Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Томилов Юрий